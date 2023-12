Caterina Balivo, il “dramma” brufolo enorme: «Cosa devo fare? Se esce il sangue, ho paura»

di Cristina Siciliano

In molti sono alle prese con il fastidioso quesito: «Come si eliminano i brufoli?». Non c'è una formula magica con la quale è possibile eliminare i brufoli dal viso, come toglierli in una notte sola o come eliminare i segni lasciati. E lo sa bene Caterina Balivo, conduttrice televisiva ed ex modella, che nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video dove riprende il suo «brufolaccio in evoluzione» sulle sue labbra.

Caterina Balivo su Instagram

La tentazione di risolvere la situazione schiacciando all'istante il brufolo è fortissima, se non irresistibile. «Evoluzione del brufolaccio - ha sottolineato Caterina Balivo -. Ragazzi in questo momento lui dice: "sono pronto per essere schiacciato". Io non lo voglio schiacciare perché poi esce il sangue ed io ho paura. Lo devo schiacciare? No non ci riesco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA