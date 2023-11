Caterina Balivo fulmina Alex Belli dopo il racconto su Soleil: «Io ti avrei fatto uno strascino»

di Cristina Siciliano

Alex Belli, l'ex gieffino reduce dall'esperienza a Tale Quale Show, insieme a sua moglie Delia Duran sono stati ospiti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La coppia ha parlato del loro primo incontro. «Ci siamo conosciuti sul set di Furore 2, la fiction - hanno spiegato Delia e Alex -. Però ci siamo incontrati durante una sfidata. In realtà però Instagram ci segnalava costantemente il profilo dell’altro». L'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha poi ripercorso la sua «chimica artistica» con Soleil Sorge. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Alex Belli

«Il momento del Grande Fratello Vip è stato un po’ un perdersi per ritrovarsi - ha spiegato Alex Belli a Caterina Balivo -.

L'ex gieffino ha aggiunto: «Io però a un certo punto sono uscito. Non ce la facevo più e sono andato. Delia mi ha davvero perdonato».

La risposta di Caterina Balivo

«C’è stato un tradimento in diretta - ha sottolineato Caterina Balivo -. Chimica artistica? Ti prego non abusiamo di questa parola. Alchimia artistica? No io mi fermerei a chimica o alchimia, non scomodiamo gli artisti. Io se mi trovo bene con uno non è che me lo bacio. Alex ti è andata bene. Perché io ti avrei fatto uno strascino a via Mecenate che tu non hai idea».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 11:15

