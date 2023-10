Alex Belli, la moglie Delia Duran rivela: «Ecco perché stiamo rimandando la fecondazione assistita»

di Redazione Web

Alex Belli e Delia Duran hanno spesso parlato del loro desiderio di diventare genitori. Ormai è un anno che cercano di coronare il loro sogno e allargare la famiglia ma per la coppia non è un periodo tranquillo e lineare. A parlarne nelle ultime ore è stata proprio Delia Duran che ha espresso con chiarezza il motivo per il quale lei e Alex sono costretti ad attendere per procedere con l'inseminazione artificiale. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Delia Duran

«Questo è un argomento molto delicato da spiegare perché credimi non è stato facile - ha raccontato Delia Duran ai microfoni di CasaSdl -.

La modella ha aggiunto: «I medici mi hanno consigliato di farlo in un periodo che siamo tranquilli e sereni. In quel momento inizierà il percorso, ossia l'inseminazione. Cercherò di farlo il prima possibile perché è ancora il nostro sogno che abbiamo nel cassetto. Spero che si avveri prima o poi».

