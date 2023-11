"Casa a prima vista" torna su Real Time per la seconda stagione. Il format, realizzato da Blu Yazmine per Warner Bros Discovery, andrà in onda a partire da lunedì 13 novembre alle 20:20 torna su Real Time (disponibile on demand su discovery+).

Casa a prima vista, al via la seconda stagione. Ecco chi saranno gli agenti di Roma e Milano e le novità

Porte aperte

In ogni puntata di Casa a prima vista tre professionisti del settore immobiliare, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti, si metteranno alla ricerca della casa ideale, puntando a sbaragliare le proposte degli altri colleghi. Ognuno di loro accompagnerà poi il cliente nel tour dell’immobile, mentre gli altri due colleghi commenteranno all’interno del van del programma, appostato poco lontano, svelando i retroscena e i trucchi del mestiere. A vincere la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro, sarà chi tra i tre agenti convincerà di più il candidato acquirente.

Le novità

Novità di questa stagione è l’allargarsi della competizione ben oltre i confini romani e milanesi: da un lato, Gianluca, Ida e Mariana dovranno conquistare i potenziali acquirenti viaggiando per il Nord Italia, con richieste immobiliari da soddisfare anche a Torino, Parma, Bologna, Genova, e sul lago di Garda; dall’altro gli agenti romani Nadia, Corrado e Blasco andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno.



Gli agenti di Milano

Mariana D’Amico - Molto attiva sui suoi profili social, Mariana ama condividere con i follower anche alcuni aspetti della sua sfera professionale.



Ida Di Filippo - Origini campane e ironia da vendere, Ida lavora come agente immobiliare per un’agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti. - Abile venditrice, conquista i suoi clienti con la sua verace simpatia e con il modo di fare schietto e coinvolgente. Ida ha sempre la risposta pronta, anche quando ha a che fare con i clienti più esigenti!

Gianluca Torre - Espansivo e solare, Gianluca è l’agente immobiliare dei VIP. Forte delle sue conoscenze e doti da PR sviluppate grazie al lavoro nel settore pubblicitario, da alcuni anni Gianluca ha cambiato vita ed è diventato agente immobiliare ed attualmente lavora per una grande agenzia internazionale. Ama raccontare le case a modo suo, con il preciso intento di valorizzarle al meglio.

Gli agenti di Roma

Nadia Mayer - Nata a Trento e romana d’adozione, dopo una vita tra passerelle e shooting, Nadia inizia la sua carriera nel settore immobiliare otto anni fa. Oggi è tra i migliori agenti di un’agenzia internazionale leader nel settore degli immobili di lusso, con una sua agenzia immobiliare operante sia in Italia che all’estero. Intraprendente e determinata, tiene molto a valori come lealtà e trasparenza, che caratterizzano la sua filosofia di vita e di lavoro.

Blasco Pulieri - Autentiche origini romane, Blasco è Manager di una società immobiliare online e nella sua professione punta molto sull’empatia con il compratore, consapevole che ogni atto di compravendita è un passo fondamentale nelle vite dei suoi acquirenti. Dopo la laurea in sociologia e storia inizia a lavorare come giornalista, successivamente si avvicina al mondo dell’immobiliare dopo alcune esperienze teatrali.

Corrado Sassu - Innamorato di questo lavoro fin da giovanissimo, a 22 anni apre la sua prima filiale per un grande gruppo immobiliare. Oggi gestisce ben cinque punti vendita tra Roma e il litorale laziale e coordina una squadra di 39 dipendenti. Determinato e ambizioso, fa leva anche sul suo sorriso per interfacciarsi con nuovi clienti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 19:21

