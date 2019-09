Sabato 7 Settembre 2019, 03:22

. La ventenne lombarda di Vigevano, in provincia di Pavia, è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso di bellezza. La candidata è stata eletta in diretta su Rai 1 nella trasmissione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo. In finale con il numero 3,è nata a Genova il 27 gennaio 1999. Alta 1,79, occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. La Miss lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. La sua famiglia è composta da papà Romeo, dai nonni materni Elena e Gianni e da un barboncino di 4 kg di nome Patrizia.Da un anno orfana di madre, deceduta dopo aver affrontato una dolorosa malattia, Carolina racconta: «Per me era un'amica vera e, nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutto merito suo». La giovane lavora da circa tre anni come modella e segue l'attività di famiglia. Il nonno paterno, circa settant'anni fa, aprì un negozio d'arredamento in Liguria, gestito dal padre. La Miss pratica equitazione a livello agonistico (salto ad ostacoli) dall’età di nove anni e nuoto.Ancora: ama cucinare e la cioccolata fondente, segue la moda e partecipa a eventi. In più, adora viaggiare, perché «nulla – spiega la miss – ti arricchisce di più». Carolina Stramare adora inoltre trascorrere il tempo libero con la famiglia, le amiche e il fidanzato, al quale ha mandato un bacio durante la diretta. La finalista ha vinto ‘in rimonta’: eliminata in un primo momento dal televoto è stata. Seconda classificata, con il numero 20, è la siciliana Serena Petralia e terza la veneta di origini cingalesi Sevmi Fernando, in gara con il numero 62.Con la nuova Miss Italia, la Lombardia conquista il titolo per l’undicesima volta nella storia del concorso. Ultima, prima di lei, era stata Rosangela Bessi, che aveva portato a casa la fascia 29 anni fa, nel 1990. Assieme alla Sicilia, la Lombardia è la regione che ha collezionato il maggior numero di titoli. Seguono il Lazio con 10, il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana e le Marche con 4, la Campania con 3, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l’Umbria con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Carolina era arrivata alle Prefinali con la fascia di Miss Lombardia e, nei giorni scorsi, aveva conquistato il titolo nazionale di Miss Kissimo Biancaluna 2019, che ora dovrà cedere a un'altra concorrente.