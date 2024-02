Carlotta Dessì, morta a 35 anni la giornalista Mediaset. Il dolore di Barbara D'Urso: «Pensavamo che ce l’avresti fatta»

di Mario Landi

Carlotta Dessì aveva solo 35 anni. La giornalista Mediaset è morta, dopo una malattia terribile. La donna era inviata di Fuori dal coro e Pomeriggio5. Volto noto delle reti Mediaset, era apparsa in tv a dicembre insieme all’amico Mario Giordano a Fuori dal coro. Proprio il conduttore e giornalista ne aveva celebrato più volte il coraggio nel corso degli ultimi mesi.

Carlotta Dessì morta, il ricordo di Barbara D'Urso

A ricordare pubblicamente Carlotta è Barbara D’Urso, insieme alla quale la giornalista aveva lavorato a Pomeriggio5. «Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene», ha scritto Barbara D'Urso sul sociale X.

Chi era

Carlotta, volto noto per gli spettatori delle trasmissioni Mediaset, avrebbe compiuto 35 anni questo 15 febbraio. Cagliaritana d’origine, si era laureata alla Sapienza di Roma per poi cominciare a lavorare in tv per diverse testate giornalistiche, da SkyTg24 a Videonews. L’ultima apparizione televisiva risale allo scorso dicembre, in diretta a Fuori dal coro.

«Bisogna lottare, non bisogna arrendersi.

«Sono circondata da persone e amici veri - aveva poi detto - che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro».

