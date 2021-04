Carlo Conti al Top (Dieci) riunisce le famiglie davanti alla tv: gli ospiti della prima puntata

Niente sabato sera per Carlo Conti, quindi niente scontro con Maria De Filippi, perché il suo feudo acclamato è la prima serata del venerdì. Come ci ha abituato da Tale e Quale Show in poi. Dal 23 aprile e per sei settimane riparte Top Dieci, il gioco-varietà family che segnò la ripartenza della Rai durante il lockdown. Nella prima puntata le squadre che si sfidano sono formate da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ospiti musicali, Giorgia e Rita Pavone.

In onda scorrerà la classifica della nostra vita. Top Dieci – come Tale e Quale Show – riesce ad attirare l’intera famiglia che dibatterà sul divano di casa riguardo i sondaggi, il costume, gli eventi dei vari anni che seguiranno in passerella.

In questa edizione ci sarà anche il pubblico, formato da 18 persone che dietro le telecamere applaudiranno e interagiranno suggerendo risposte ai concorrenti. Lo scontro con la De Filippi non ci sarà, tuttavia non sarà facile ottenere un ottimo risultato di share perché su Canale 5 ci sarà lo show di Pio e Amedeo.

«Gli ascolti? – è il Carlo Conti pensiero - non vivo la sfida con una particolare tensione. Sono importanti perché rappresentano l’unità di misura del nostro lavoro ma non mi angosciano. L’importante è che ti guadagni rispetto per il lavoro che si fa, entrando nelle case in punta di piedi e chiedendo permesso. E soprattutto che tutta la famiglia guardi il programma insieme, figli, genitori e nonni».

