Ascolti Tv 11 marzo 2023, C'è Posta per Te chiude sfiorando il 30% di share. Record stagionale per Verissimo

Ascolti 11 marzo 2023 in prima serata su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:45, è stata seguita da una media di 4.388.000 spettatori con share del 29% (La Buonanotte di 6 minuti a 2.306.000 e il 34%).

Gli ascolti dell'11 marzo

Su Rai1 la finale di The Voice Kids, dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato una media di 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Rai2 F.B.I. 953.000 (5.1%) e F.B.I. International 771.000 (4.5%). Su Italia1 Rex Un cucciolo a palazzo 549.000 (3%). Su Rai3 Sapiens Un solo pianeta 969.000 e 6%. Su Rete4 La preda perfetta A Walk Among the Tombstones 517.000 (3.1%). Su La7 Il giocatore Rounders 400.000 e 2.3%. Su Tv8 4 Hotel segna 287.000 (1.6%). Sul Nove Il buono, il brutto, il cattivo 270.000 (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.221.000 (22.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.639.000 e 19.6%. Su Rai2 Tg2 Post 692.000 (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.159.000 (6.3%). Su Rai3 Le Parole 1.528.000 e 8.2%. Su Rete4 Controcorrente 721.000 (3.9%) e 624.000 (3.4%). Su La7 In Onda 795.000 (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 463.000 e 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 289.000 (1.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.860.000 e 24.5%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.394.000 (22%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 747.000 e 13.7%. Su Canale5 Tg5 Notte 1.054.000 (22%). Su Rai2 Tg2 Dossier 275.000 (1.9%), Tg2 Storie 154.000 (1.4%). Su Italia1 Ruby Red II Il segreto di zaffiro 271.000 (2.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo 499.000 e 4.5%. Su Rete4 Fire Down Below L’inferno sepolto 142.000 (1.9%). Su La7 Conflitto di classe 149.000 (1.7%).

Nel daytime da segnalare Verissimo che segna il miglior risultato stagionale per l’appuntamento del sabato ed è leader assoluto della sua fascia d’ascolto con il 25.06% di share individui e 2.371.000 spettatori totali. Ottimo risultato anche per “Verissimo giri di valzer” che registra 2.222.000 spettatori, share del 20.51%. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha toccato picchi di 2.709.000 spettatori.

