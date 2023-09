Benedetta Rossi su Real Time: «Io, dal web alla tv ma sempre dietro i fornelli»

di Donatella Aragozzini

Era il 2011 quando ha iniziato a intrattenere il popolo del web con le sue ricette utili e pratiche, alla portata di tutti, qualche anno dopo è sbarcata in tv e oggi ha un seguito pazzesco, con oltre 4 milioni e mezzo di follower solo su Instagram. Ma ora la food blogger più famosa d’Italia, Benedetta Rossi, ha fatto il grande salto: ha infatti debuttato alla conduzione con “Ricette d’Italia – Piatti in tavola”, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Real Time e in streaming su Discovery+.

Benedetta, come si è trovata in questa nuova veste?

«A parte le insicurezze iniziali, date proprio dal fatto che per me si trattava di un’esperienza del tutto nuova, una volta “prese le misure” mi sono trovata benissimo e divertita un mondo! Fare gli onori di casa, interagire con i giudici, presentare i concorrenti con le loro storie di famiglia mi permette di arricchirmi umanamente e professionalmente».

Le pesa non partecipare in maniera attiva alla preparazione delle ricette in gara?

«No, perché il mio ruolo è diverso, sono una spalla ma soprattutto un’amica, curiosa di conoscere la storia che si cela dietro ciascuna ricetta, per farla arrivare anche al pubblico».

Ha in programma anche una nuova stagione della sua trasmissione storica, “Fatto in casa per voi”?

«Certo! A ottobre cominceremo le registrazioni, stavolta verrà prodotta da Maui Media, la società mia e di mio marito Marco, e la gireremo nei nostri nuovi studi televisivi, a poca distanza da casa nostra, nelle Marche. Sarà anche un modo per sentire ancora più “nostro” il programma, che ormai dal 2018 mi dà tantissime soddisfazioni e ha un grandissimo seguito».

Tra i suoi fan ci sono anche tanti bambini, che ora la seguono anche in versione animata grazie al cartoon “Super Benny”.

«L’idea del cartone animato è venuta anche da questa consapevolezza di avere un pubblico di piccoli e piccolissimi: offrire un contenuto pensato appositamente per loro mi sembrava un ottimo modo per ringraziarli del loro affetto. E devo dire che hanno apprezzato tantissimo».

C’è qualcos’altro che bolle in pentola?

«A brevissimo uscirà il mio “Libro d’Oro”, sarà suddiviso in tante sezioni tematiche e i lettori troveranno le mie “ricette del cuore”, quelle più virali sul web e quelle che mi hanno suggerito proprio i miei follower, ma non voglio svelare troppo! Di certo piacerà a chi mi segue da sempre, ma può anche essere utile a chi vuole conoscermi un po’ di più».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA