Benedetta Rossi dà il buongiorno ai fan: «Finalmente ci sono riuscita, quando mi allontano da casa è sempre così»

Benedetta Rossi è una delle food influencer più apprezzate di Instagram. La cuoca ha catturato il cuore di milioni di fan, grazie alle sue squisite e semplici ricette ma anche perché è molto naturale e le persone la sentono vicina, quasi un'amica. Inoltre, Benedetta, sui propri profili social, non parla solo di dosi di farina, acqua e zucchero ma racconta anche alcuni aneddoti divertenti della sua vita privata. Ad esempio, in questi giorni sarà lontana da casa e ha spiegato ai follower una delle cose più complicate da fare quando si trova in un luogo nuovo.

La storia Instagram di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha dato un buongiorno curioso ai suoi fan. La food blogger, che al momento si trova a Milano dove sta registrando le puntate del suo nuovo programma "Ricette D'Italia", dopo essersi svegliata ha registrato alcune storie Instagram in cui racconta: «Buongiorno, guardate che splendore con queste due borse sotto agli occhi», ridendo, poi aggiunge: «Però, stamattina devo dire che è andata molto meglio perché finalmente, dopo tre giorni, sono riuscita ad andare in bagno.

Benedetta Rossi e i social

Benedetta Rossi è così amata e seguita sui social, soprattutto Instagram e Facebook, proprio per la sua spigliatezza e naturalezza. La flood blogger, inoltre, mostra anche ai suoi follower come segue e coltiva il suo amato orto e come si diverte e ride con il marito Marco e il cagnolone Cloud.

