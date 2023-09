Benedetta Rossi, il messaggio che commuove: «Allontanarmi da casa mi fa apprezzare di più ciò che possiedo». A chi si riferisce?

di Redazione web

Benedetta Rossi è una delle food influencer italiane più seguite su Instagram e in televisione. Infatti, la cuoca, in questo periodo, sta registrando le puntate del suo nuovo programma in onda su Real Time, Ricette d'Italia. Benedetta è, quindi, costretta, più volte al mese, a lasciare la sua amata casa nel cuore delle Marche, ad Altidona, in provincia di Fermo, per lavorare a Milano. La food influencer, nel suo ultimo post Instagram, ha ragionato proprio sull'importanza degli affetti e di ciò che si possiede, dedicando un dolce pensiero al marito Marco e al suo cane Cloud.

Il post di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram. Nella prima compare lei con la sua amata casa sullo sfondo, poi, lei in compagnia del marito Marco che le dà un tenero bacio sulla fronte e, infine, lei abbracciata al suo cagnolone Cloud, spesso protagonista delle sue storie social.

A corredo degli scatti, Benedetta ha scritto: «Non so se è vero che la lontananza rafforza i rapporti…ma di sicuro ho capito che stare via da casa, anche solo per un paio di settimane, mi fa apprezzare molto di più quello che ho», aggiungendo alcuni cuori rossi.

Benedetta Rossi e la famiglia

Benedetta Rossi, spesso, condivide con i suoi follower alcuni scatti che ritraggono alcuni membri della sua famiglia, ad esempio, l'amata zia Giulietta. La cuoca, però, di frequente, pubblica storie e foto anche in compagnia del marito Marco che è sempre al suo fianco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 16:12

