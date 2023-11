GF, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sono una coppia? Rosy: «Lei passa da un letto all'altro»

di Alessia Di Fiore

Nuova coppia all'interno del Grande Fratello? Giuseppe Garibaldi parla di Beatrice Luzzi (sua ex fiamma) e Vittorio Menozzi, che da qualche giorno mostrerebbero atteggiamenti più che amichevoli.

Le parole di Garibaldi

«Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi».

Ma questa storia non convince la Baraldi,che ha trovato supporto nella Chef Rosy Chin, che ha detto: «Beatrice passa da un letto all’altro».

Secondo gli altri concorrenti del GF, Luzzi vorrebbe solo un punto di riferimento all'interno della casa, non ha alcun interesse sincero nei confronti di Vittorio.

Nella Casa emergono nuovi dubbi su Beatrice: cosa sta succedendo tra lei e Vittorio? 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/7c0eu5MlzA — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

L'avvertimento di Garibaldi

Garibaldi si è poi avvicinato allo stesso Menozzi per digli la sua: «Se a te ha detto determinate cose significa che ti vuole per assecondarla. […] Da parte sua c’è tutta l’intenzione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA