Grande Fratello, diretta 20 novembre: Marco Maddaloni e Sara Ricci nuovi concorrenti

Due nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Questa sera durante la diretta di lunedì 20 novembre, che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, entreraano l’attrice Sara Ricci - che ha interpretato la famosa Adriana Gherardi nella soap opera “Vivere” lavorando fianco a fianco con Beatrice Luzzi - e il campione di judo Marco Maddaloni.

Anticipazioni

Oltre ai due nuovi ingressi questa sera durante la puntata di lunedì 20 novembre si scoprira il futuro di Alex, che non ha trascorso giorni semplici dopo la doccia fredda in merito allo sconto di pena negato che non gli consentirà di partecipare alle qualificazioni alle Olimpiadi. Schwazer stasera comunicherà ai suoi coinquilini e al pubblico se resterà dentro la Casa o deciderà di abbandonare il gioco.

A due mesi di distanza dall’ingresso nel loft di Cinecittà, Massimiliano riceverà una dolcissima sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Mia di 6 anni. L’ingresso di Perla ha cambiato alcuni equilibri nella Casa: in particolare, se e come è cambiato il rapporto tra Mirko e Angelica che era la donna più vicina a lui.

Letizia riceverà un messaggio dalla ex fidanzata Nicole e infine, il verdetto del televoto: chi tra Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy dovrà abbandonare la Casa?

