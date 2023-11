Grande Fratello cambia ancora programmazione: torna il doppio appuntamento, ecco da quando

Non c'è pace per il Grande Fratello. Questa settimana il reality di Alfonso Signorini andrà in onda solamente questa sera, lunedì 20 novembre, ma dalla prossima si cambia ancora. Da Mediaset arriva un nuovo ordine di scuderia che stravolge nuovamente il palinsesto. Ecco cosa sta succedendo.

Grande Fratello, le pagelle: Alex guerriero (8), Mughini sincero (7), Perla acclamata (8), mistero Anita (3)

Grande Fratello cambia ancora: Torna il doppio appuntamento ecco da quando

Grande Fratello, Perla Vatiero nuova concorrente. Ciro sgancia la bomba: «Mirko la ama ancora»

Cambio programma

Nuovo cambio programmazione per il Grande Fratello.

Dalla prossima si cambia: torna il doppio appuntamento e il Grande Fratello andrà in onda lunedì e sabato, dove si scontrerà contro la corazzata di Ballando con le stelle. Con la fine di Tu sì que Vales in casa Mediaset resta scoperto il sabato e quindi si è pensato di "tamponarlo" con il Grande Fratello. Se questa sia una scelta definitiva al momento è tutto da vedere ... come abbiamo visto nei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA