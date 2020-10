Barbara D'Urso, incidente in diretta a Pomeriggio 5: «L'operatore si è sentito male...». Lei si commuove

Barbara D'Urso , choc in diretta a Pomeriggio 5 : «L'operatore si è sentito male...». Lei si commuove. Oggi, la conduttrice di Canale 5 ha intervistato in collegamento Salvatore, un 63enne romano senza lavoro che da dieci anni vive in uno sgabuzzino nel quartiere Laurentino a Roma, in condizioni igienico-sanitarie disperate.

All'inizio del collegamento, l'inviata sull'uscio dello sgabuzzino spiega a Barbara D'Urso che la situazione è drammatica e che nella casa di fortuna non si riesce a respirare per il cattivo odore. La conduttrice commossa aggiunge: «Lo so, so anche che l'operatore si è sentito male dopo aver fatto le riprese interne». Poi, rivolgendosi direttamente ai telespettatori: «Dobbiamo aiutare Salvatore, non può vivere così. Non mangia da tre giorni e non può lavorare perché ha dei problemi. Aiutiamolo».

Salvatore non vuole rivolgersi alla Caritas per non lasciare il suo cane Rocky, suo unico amico. «Ti prometto - conclude Barbara D'Urso - che non dovrete dividervi, aiuteremo te e Rocky».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 10:40

