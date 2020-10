Temptation Island, Carlotta la fidanzata di Nello «Poteva fare la differenza e invece ha fatto schifo». Incoronata dai social

Temptation Island, Carlotta «Poteva fare la differenza e invece ha fatto schifo». Incoronata dai social. E' lei la protagonista assoluta di questa edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Mentre il fidanzato Nello gioca con una tentatrice, lei conquista il cuore del pubblico.

Leggi anche > Ballando con le Stelle, annullato lo spareggio tra Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca: «Anomalie evidenti»

Carlotta dell'Isola, 27 anni di Anzio, è la regina indiscussa di questa edizione di Temptation Island. All'interno del villaggio puntata dopo puntata ha visto il suo fidanzato Nello sempre più vicino alla single Benedetta che lei chiama "Maledetta".

Carlotta è riuscita a strappare sempre un sorriso, a volte un po' troppo spontanea, ma nel senso più verace del termine, ha sempre ragionato in modo concreto e razionale sul suo rapporto con Nello. Anche in questa quinta puntata ha analizzato con amara lucidità la sua storia con un lapidario: «Poteva fare la differenza e invece ha fatto schifo».

Parole applauditissime sui social che l'hanno "adottata", in molti la vorrebbero come amica, sorella o voce della propria coscienza. In tanti sognano di vederla entrare all'interno della casa del Grande fratello Vip o sul trono di Uomini e Donne.

comunque io me lo farei un bel viaggio con Carlotta... #TemptationIsland pic.twitter.com/kCfIjZAC1l — 𝚍𝚎𝚜 (@M1NGYUMMY) October 14, 2020

ANCHE IO VOGLIO CARLOTTA NELLA MIA VITA CHE MI DICA: « CI STO IO AMO » #TemptationIsland — lelisssss (@lelisssssssss00) October 14, 2020

“Se piangi sti cavoli sei umana”

“Non sei sola, fuori ci sono io”



Carlotta che nonostante abbia appena pianto consola Speranza, sei rara💔 #TemptationIsland pic.twitter.com/KP6PH6dp2J — In Life it take kindness (@ittakeskindness) October 14, 2020

"se piangi sti cavoli, piangiamo tutti, sei umana"



CARLOTTA TI AMO#TemptationIsland pic.twitter.com/KoOOIeZplR — venere di twitta (@aleferazzi) October 14, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA