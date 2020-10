Michelle Hunziker in lacrime: «Sono in un momento di totale nostalgia...». Ecco cosa sta succedendo

Michelle Hunziker commossa su Instagram: «Sono in un momento di totale nostalgia...». Ecco cosa sta succedendo. Oggi, la conduttrice di All Togheter Now ha condiviso con i follower un momento molto intimo, che l'avrebbe profondamente commossa. Ma andiamo con ordine.

In una serie di stories, Michelle Hunziker sfoglia un album fotografico di qualche anno fa. Nelle immagini, la moglie di Tomaso Trussardi è incinta di Sole, poi le tenere foto del parto. «Voglio dire a tutte le donne incinte - spiega - di godervi questo momento, perché è davvero uno stato di grazia. Io ho molto mancanza».

Poi conclude commossa: «Non so se siano gli ormoni, ma sono in un momento di totale nostalgia. Ma fa bene al cuore ragazzi». E nella didascalia conclude: «Vado a piangere».

