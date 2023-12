Barbara d'Urso, il grande ritorno in tv: c'è una data che segna la svolta, ecco quale

di Alessia Di Fiore

Per Barbara d'Urso il periodo di pausa dal lavoro sta per finire, e per una persona che vive visceralmente per il lavoro non è poco.

L'inferno è quasi finito, finalmente il 31 dcembre la D'Urso sarà svincolata da ogni contratto con Mediaset e potrà scegliere dove collocarsi all'interno del mercato del piccolo schermo.

Probabilmente la sua prima tappa sarà fare un'ospitata nei salotti Rai per rilasciare qualche intervista a Mara Venier e Francesca Fagnani, ma Barbara non s'accontenterà di certo di due apparizioni sporadiche.

Barbara torna in tv

Dopo anni alla conduzione è piuttosto scontato che "Barbarella" voglia uno spazio tutto suo, da protagonista.

A tal proposito, Novella 2000, diretto da Roberto Alessi ( amico stretto della D'Urso), ha fornito interessanti informazioni. Ha rivelato che Barbara potrebbe essere arruolata a Sky per una trasmissione su Tv 8, un'alleanza che alla piattaforma televisiva conviene molto, da anni infatti l'azienda sta cercano di catturare una certa parte di pubblico generalista e solo una figura come quella della d'Urso può riuscirci.

