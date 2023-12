Barbara D’Urso, l'influenza la mette a letto: «Notte complicata, ma non sarà la febbre a 38 a fermarmi»

di Dajana Mrruku

Barbara D'Urso è tornata in Italia già da qualche settimana per incontrare i suoi fan in giro per lo Stivale con il suo spettacolo teatrale "Taxi a due piazze", che sta raccogliendo consensi e commenti super positivi di teatro in teatro. Tuttavia, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 sta avendo qualche problema di salute a causa dell'influenza stagionale che sta mettenod a letto molti italiani poco prima delle feste.

Barbara D'Urso, l'influenza stagionale colpisce ancora

«Non è Covid!», rassicura Barbara D'Urso sulle sue storie Instagram.

Solo ieri sera aveva la febbre alta, ma stamattina sembra che vada già meglio. Barbara è una guerriera e non ha intenzione di arrendersi, «Notte complicata, febbre scesa e ho preso qualsiasi tipo di intergatore. Anche se la febbre dovesse salire, stasera si torna in scena a Gallarate perché mai fermarsi!».

I fan le hanno augurato una pronta guarigione, ammirando molto il suo spirito di sacrificio verso il lavoro, dimostrato in più occasioni.

