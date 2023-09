Barbara D'Urso, il look acqua e sapone conquista tutti: «Ecco perché ha rinunciato a luci e filtri»

di Redazione web

Barbara D'Urso acqua e sapone conquista tutti. Anche se molti fan della conduttrice le hanno fatto notare che sembra quasi irriconoscibile, c'è chi sostiene che abbia fatto qualche ritocchino per risultare al top anche se struccata.

La verità è che abituati a vederla sempre con un make up ammaliante e, spesso, con i riflettori puntati sul volto, questa sua scelta risulta alquanto strana. Per anni Barbara D'Urso è stata, infatti, "derisa" perché con i giochi di luci in studio copriva le imperfezioni. Oggi, le mostra con fierezza, ma per i fan c'è qualcosa sotto.

Londra: nuova vita, nuovo stile?

Per i fan, la scelta della showgirl rispecchierebbe la volontà di vivere lontano dai riflettori e adottare un nuovo stile meno patinato. Rimuovere il make up, quindi, potrebbe essere utile per riconquistare più fiducia in sé e nel modo in cui appare.

Con questa scelta, Barbara D'Urso ha conquistato tutti. Tantissimi i commenti positivi, infatti, sui suoi social.

Lunedì 18 Settembre 2023

