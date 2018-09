Barbara D'Urso furiosa con Aida Nizar per un fuorionda imbarazzante, ecco cosa sta succedendo

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le tradizionali discussioni in studio tra gli ospiti diA rincarare la dose ci ha pensato anche Aida Nizar, che ha stuzzicato i presenti, tra cui Vittorio Sgarbi. Ma è durante un fuorionda, che la discussa ex gieffina l'avrebbe sparata grossa, facendo andare la conduttrice su tutte le furie.Ma andiamo con ordine. Durante un fuoriondaavrebbe detto ai presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Ma Barbara, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si sarebbe affrettata a riprenderla: «Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo». Ma Aida avrebbe ribattuto: «Come no tesoro? Tu hai pagato tantissimo Aida, Aida lavora solo se pagata tanto».Probabilmente quest'ultima affermazione potrebbe aver fatto infuriare la conduttrice. Una volta tornato il collegamento in studio, Barbara avrebbe detto lapidaria: «Bentornati».