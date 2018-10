Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con un bel 22,4% di share e una media di oltre 4 milioni di spettatorisi conferma il reality più amato dal pubblico di Canale 5. Con Simona Ventura e Valeria Marini grandi mattatrici.In ripresa anche la fiction di Raiuno, una pallottola nel cuore con Gigi Proietti al 17,3%.Su Raidue Stasera Tutto è Possibile ottiene un buon 7,7%. Tra i talk in prima serata boom di Giovanni Floris con diMartedì all’8%. #Cartabianca invece si ferma al 5,3%. All’ora di cena vola Lilli Gruber all’8,4% di share. Tre punti in più di Barbara Palombelli che però va fortissimo con Forum all’ora di pranzo (18,3%).Continua invece a non ingranare il programma di Virginia Raffaele sul Nove: soltanto lo 0,6% di share.