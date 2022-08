Ascolti Tv, anche le partite di Dazn saranno monitorate. Lacuna colmata, svolta per il mercato e gli operatori professionali

Finalmente quest’anno potremo stilare la classifica delle partite più viste dell’anno. L’Auditel ha annunciato di aver risolto il problema con Dazn e tutte le settimane renderà noti gli ascolti, nonostante le partite della Serie A vengano trasmesse in streaming. «Gli ascolti del Campionato 2022-2023 – precisa l’Auditel - saranno rilevati attraverso la Total Audience Auditel. Il mercato e gli operatori professionali potranno contare, così, su dati univoci, granulari, certificati, minuto per minuto relativi a tutti gli schermi (TV, personal computer, tablet, smartphone e gaming console) e a tutte le modalità (lineare oppure on demand) attraverso cui saranno fruite le partite».

Una lacuna che viene così colmata. E un’altra svolta per Dazn, dopo quella degli accordi con Tim e Sky che hanno riguardato rispettivamente la fine dell’esclusiva delle gare trasmesse sul decoder TimVision e l’ok all’inserimento della app di Dazn sul decoder SkyQ. Un’intesa che porterà i due broadcast a formulare nuove offerte per gli abbonati.

Dall’Auditel precisano che per le prime giornate di campionato, orientativamente per l’intero mese di agosto, i dati, oltreché nella dashboard dedicata alla Total Audience (destinata agli operatori professionali), saranno liberamente accessibili sul sito www.auditel.it: qui verrà pubblicato un report relativo a tutti i match di ogni singola giornata. A partire da settembre, poi, le principali software-house abilitate metteranno a disposizione dei clienti ambienti di analisi specifici per consentire tutte le elaborazioni richieste dal mercato. i dati di Total Audience della prima giornata verranno rilasciati al mercato venerdì 19 agosto. Mentre i dati relativi alla seconda giornata di campionato, invece, verranno regolarmente rilasciati al mercato in concordanza con gli orari standard.

Russia, star del basket Usa Brittney Griner condannata a 9 anni per contrabbando e possesso di droga https://t.co/WSV3jJrHX4 — Leggo (@leggoit) August 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA