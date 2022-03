Ascolti Tv 3 marzo 2022, Argentero è sempre Doc. Exploit di Otto e Mezzo e PiazzaPulita

Ascolti di ieri giovedì 3 marzo 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Doc Nelle tue Mani 2 ha conquistato una media di 6.130.000 spettatori pari al 27,4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.797.000 (17,4%). Su La7 Piazzapulita 1.314.000 (7,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.109.000 (6,1%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte, parte 2: 1.155.000 (5,1%). Su Rai3 Per Lucio 943.000 (3,9%). Su Sky la finale di MasterChef 856.000 abbonati (3,7%). Nel primo episodio 946.000 (3,5%), nel secondo 765.000 (3,9%). L’undicesima stagione si chiude con una media che sfiora gli 800 mila abbonati (765.896). Su Rai2 il film Non ci resta che il crimine 694.000 (3%). Sul Nove Faster 288.000 (1,2%). Su Tv8 Life on the Line 237.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.513.000 (22%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.763.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo 2.023.000 (8,1%). Su Rai2 Tg2 Post 1.527.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.128.000 (4,7%) e 1.218.000 (4,8%). Su Italia1 N.C.I.S. –1.364.000 (5,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.259.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.641.000 (6,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 420.000 (1,7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 293.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.880.000 (24,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.952.000 (19,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.366.000 (14,3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 307.000 (3,3%). Su Rai2 Anni 20 Notte 247.000 (2%).

Venerdì 4 Marzo 2022

