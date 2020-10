Ascolti Tv ieri 1 ottobre 2020, Amendola sulle orme di Montalbano

Ascolti Tv di ieri giovedì 1 ottobre 2020. Su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato 4.841.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? 1.820.000 spettatori pari al 9,9% di share. Su Rai2 nonostante l’operazione simpatia dei conduttori Giuli e Fagnani e l’inziale presenza di Bonolis Seconda Linea all’esordio non va oltre 419.000 spettatori pari all’1,9% di share.



Un punto di partenza prevedibile visto che le stime erano comprese intorno al 2,5%, essendo un programma sperimentale per la rete. Su Italia 1 la maratona finale di Chicago Med 4 1.098.000 (6,2%). Su Rai3 in prima visione La Forma dell’Acqua 1.435.000 e 6,3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.154.000 (6,6%). Su La7 Piazza Pulita 1.169.000 (5,6%). Su Tv8 Maschi contro Femmine 441.000 e 2%. Sul Nove Gino Cerca Chef 269.000 con l’1,1%. Su Sky Uno la terza puntata di X Factor registra 946.000 abbonati con il 3,4% di share, è la puntata più vista in questa stagione.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.709.000 e 18,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.202.000 e 16,7%. Su Rai2 Tg2 Post 972.000 e 3,8%. Su Italia1 CSI 1.205.000 e 4,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.661.000 con il 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 1.209.000 (4,9%) nella prima parte e 1.145.000 (4,5%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.823.000 (7,2%). Su Tv8 Guess My Age 505.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 503.000 (2%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.117.000 con l'11,9% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 11:15

