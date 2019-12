Ascolti Tv di ieri 30 dicembre 2019, I Miserabili e Geo portano in alto Rai3

Martedì 31 Dicembre 2019, 11:53

. In prima serata su Rai1 Ballerina conquista il 12,3% di share. Su Canale 5 Vasco NonStop Live 9,3% di share. Su Rai2 la serie tv in replica 9-1-1 fa circa il 6% di share. Su Italia 1 Un Amico Molto Speciale 5,7%. Su Rai3 exploit per la seconda puntata della miniserie I Miserabili con l’11,9%. Su Rete4 Mountains la vita sopra le nuvole 3,2%. Su La7 Josephine Ange Gardien 2,7%. Su Tv8 Jhonny Stecchino 3,7%. Sul Nove Come l’acqua per gli elefanti 1,9%.In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti oltre 5,6 milioni di media spettatori con il 23,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4,5 milioni e 18,4%. Su Rai2 Tg2 Post 3,7%. Su Rai3 Non ho l’età 5,8% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2%. Su La7 Uozzap! Collezione 3,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,3 milioni (26,7%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,2 milioni (16,7%). Al pomeriggio Geo sfiora la media di 2,2 milioni con il 15,4%. In seconda serata su Rai1 Il Gran Varietà di Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli piace al 7,6% dei telespettatori ancora svegli.