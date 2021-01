Ascolti Tv 19 gennaio 2021, la politica occupa le reti ma non è un “Viaggio nella Grande Bellezza”

Ascolti Tv ieri 19 gennaio 2021. Su Rai1 lo Speciale Tg1 Il Voto del Senato, in onda dalle 20.34 alle 22.39, è stato seguito da 3.969.000 spettatori con il 14,5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza 1.665.000 (8%). Su Rai2 il match di Coppa Italia Roma-Spezia 2.157.000 (9,3%). Su Italia 1 Rampage Furia Animale 1.573.000 (6,4%). Su Rai3 #Cartabianca, in onda dalle 22.01 alle 24.13, 1.395.000 (6,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.169.000 (6,1%). Su La7 DiMartedì 1.614.000 (7,1%). Su Tv8 Come Neve a Natale 339.000 (1,3%), sul Nove Ex 581.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.789.000 (17,1%). Su Rai3 Rai Parlamento Speciale, in onda dalle 19.55 alle 21.54, 2.431.000 (8,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.377.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.382.000 (5%) nella prima parte e 1.352.000 (4,8%) nella seconda. Su Italia1 CSI Miami 1.221.000 (4,4%). Su TV8 Guess my Age 711.000 (2,6%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 589.000 (2,1%).

Nel Preserale su Canale 5 Caduta Libera 4.049.000 (18,5%). Su Rai1, dalle 17.28 alle 19.56, Rai parlamento speciale dal Senato con la Replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e successive dichiarazioni di voto 2.636.000 (14,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.416.000 (14,8%). Alle 20 Tg1: 5.292.000 (20,4%), Tg5: 5.146.000 (19,5%), Tg La7: 1.901.000 (7,2%).

Al pomeriggio Uomini e Donne 3.047.000 (21,4%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.734.000 (11%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA