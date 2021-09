Ascolti Tv 15 settembre 2021, Liorni e Amadeus più seguiti di Montalbano

Ascolti Tv di ieri mercoledì 15 settembre 2021. In prima serata su Rai1 Il Commissario Montalbano Il Sorriso di Angelica è stato seguito da 3.212.000 spettatori pari al 17,1% di share, a seguire in seconda serata Porta a Porta 765.000 (11,3%). Su Canale 5 Famiglia all’Improvviso Istruzioni non Incluse 2.117.000 (11,5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.957.000 (10,8%). Su Italia 1 Baywatch 954.000 (5%). Su Rete4 Zona Bianca 729.000 (4,4%). Su SkySport Liverpool-Milan di Champions League 860.000 (4%). Su Rai2 Il Sole a Mezzanotte Midnight Sun 724.000 (3,5%).Su La7 Gandhi 347.000 (2,2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 334.000 (1,6%). Su Tv8 X Factor People 10 Anni di Audizioni 221.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.080.000 (18%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.043.000 (13,4%). Su Rai3 Via dei Matti N.0: 953.000 (4,4%), Un Posto al Sole 1.598.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.233.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.128.000 (5,1%) nella prima parte e 961.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 862.000 (3,8%). Su Italia1 NCIS 1.011.000 (4,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 484.000 (2,2%). Su Tv8 Guess My Age 345.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.325.000 (26,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.319.000 (15%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.559.000 (14,7%).

Nel Daytime su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 1.383.000 (14,5%). Su Canale 5 Forum 1.267.000 (16,7%). Su Rai2 I Fatti Vostri 412.000 (6,6%) nella prima parte e 748.000 (7,6%) nella seconda. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 1.294.000 (11%). La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 1.564.000 (16,4%). La Vita in Diretta 1.620.000 (16,7%), Pomeriggio Cinque 14,1 e 14,4% su Canale 5.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 11:20

