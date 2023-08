Ascolti Tv, gli eventi sportivi incoronano Rai2 regina dell'estate

Una domenica con ascolti super per i programmi sportivi. In prima serata su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.721.000 spettatori pari all’11.9%. Ma per tutte le giornate dell'evento gli ascolti sono stati super. "Otto giorni di gare viste in prima serata televisiva - fanno notare a RaiSport - da 1 milione e 730mila appassionati di media, con punte di oltre 5 milioni in occasione delle finali con gli Azzurri in pista, e uno share che non è mai sceso sotto il 10%. Il salto nell'oro di Gimbo Tamberi è stato visto da 2,4 milioni di appassionati (15,5% di share), con oltre 5 milioni di contatti unici, mentre l'argento della 4x100 maschile e il quarto posto della 4x100 femminile hanno fatto lievitare lo share di Rai 2 al 18% - miglior risultato dell'intera rassegna - con un ascolto medio di 2,3 milioni e, anche in questo caso, contatti unici per 5 milioni".

Ascolti super anche quelli per l'ItalVolley femminile agli Europei.

Nel preserale su Tv8 il Gp Olanda di Formula 1 è visto da 984.000 spettatori (9.2%), Su Rai2 i Mondiali di Atletica 869.000 spettatori (6.4%). Al mattino su Rai2 i Mondiali di Atletica, dalle 6:50 alle 9:46, totalizzano 341.000 spettatori (8.8%) e i Mondiali di Basket maschili 583.000 spettatori (9%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA