Analizziamo gli ascolti di venerdì 26 ottobre 2018. Su Raiuno la finale di Tale e Quale Show 2018 si conferma leader di tappa con una media di 4.425.000 spettatori pari al 22% di share. Antonio Mezzancella è il vincitore dell'ottava edizione. Secondo posto per Alessandra Drusian e terzo per Roberta Bonanno. La settima puntata è stata vinta da Antonella Elia con l'imitazione di Jessica Rabbit. Dalla prossima settimana, tornerà con il torneo dei campioni dove i migliori protagonisti del 2017 incontreranno i migliori del 2018. In pista: Andrea Agresti, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Giovanni Vernia e le glorie del 2017 Valeria Altobelli, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Alessia Macari, Annalisa Minetti.Su Canale 5 le fiction - a eccezione di quella con Gianni Morandi - continuano a perdere colpi. Solo (alla seconda stagione) ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 10,8% di share. Sempre in palla su Rete4 Quarto Grado che sfiora la media del milione e mezzo di telespettatori e l'8% di share. Buon esordio su Raidue per Nemo – Nessuno Escluso (5,2%). Leggeremente al di sotto di X-Men Le Origini – Wolverine su Italia 1 (5.6%). Su Rai3 Fratelli Unici sfiora il milione (share del 4,2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge il 4.7%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate fa il 2.5% con 531.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da una media di un milione e 400 mila spettatori (5,6% lo share) che rappresenta il record stagionale. Su Real Time/+1 Bake Off Italia 2018 segna il 3,3% con 800.000 spettatori.