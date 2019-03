Ascolti Tv 9 marzo 2019, in 5 milioni e mezzo applaudono Maria De Filippi

Ascolti Tv di sabato 9 marzo 2019. Oltre 5 milioni e mezzo di media spettatori per C’è posta per te su Canale 5. Share al 29% con ospiti di Maria De Filippi, tra gli altri, Gabriel Garko, Francesco Monti, Luciana Littizzetto, Gianluca Vacchi. Su Rai1 (è durato un’ora di meno rispetto a C’è posta per te) Soliti Ignoti-Special Vip con 3,8 milioni di media spettatori pari al 17,7% di share. Su Rai2 NCIS 5,2% di share mentre il doppio episodio di Swat ha raccolto 5,9%.

Su Rai3 Presa Diretta 5,6%. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha 4,3%. Su Rete4 Non C’è Due Senza Quattro 4,1%. Su La7 la serie Little Murders 2,3%. Su Tv8 La Sposa Perfetta 1,2%. Sul Nove Il Mondo dei Narcos 1,1%. Su Rai4 Takers 1,7%.



Su Canale 5 al pomeriggio record per Amici (22,5% e 3,2 milioni). All’ora di cena Striscia la Notizia oltre 4 milioni di media spettatori e 18,3% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA