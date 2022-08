Ascolti Tv 8 agosto 2022, Michelle Hunziker piace sempre. Anche in replica

Ascolti tv dell’8 agosto 2022 in prima serata su Rai1 il film Belle & Sebastien L’Avventura Continua è stato visto da una media di 2.088.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Canale 5 Michelle Impossible in replica 1.331.000 (11%). Su Rai2 la serie 9-1-1: 1.167.000 (7,7%) e 9-1-1 Lone Star 964.000 (7,2%). Su Italia 1 Bologna-Cosenza di Coppa Italia 935.000 (6,6%). Su Rete4 Zona Bianca 770.000 (6,8%). Su La7 La Corsa al Voto 637.000 (4,8%). Su Rai3 Report in replica 608.000 (4,3%). Su Tv8 Gomorra La Serie 490.000 (3,5%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 346.000 (2,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.940.000 (19,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.200.000 (14,3%). Su Rai3 Generazione Bellezza 849.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.236.000 (8%). Su La7 In Onda 1.064.000 (7%). Su Rete4 Controcorrente 852.000 (5,7%) e 906.000 (5,9%). Su Rai2 Tg2 Post 756.000 (4,9%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 526.000 (3,5%). Su Italia1 Coppa Italia Live 467.000 (3,2%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 318.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.294.000 (27,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 1.688.000 (14,8%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.847.000 (14,3%). Su Italia1 Modena-Sassuolo di Coppa Italia 504.000 (5%).

