Ascolti Tv 7 settembre 2020, Azzurri super. Buona la prima di Matano

Ascolti Tv lunedì 7 settembre 2020. Su Rai1 la nazionale di Mancini conquista oltre 6 milioni di media spettatori pari al 26% di share. Su Canale 5 il triplo episodio di Daydreamer Le Ali del Sogno registra il 13,3%. Su Rai2 Ritorno al Marigold Hotel 4,8%. Su Italia 1 la maratona con gli ultimi quattro episodi della serie Lincoln Rhyme Caccia al Collezionista di ossa 5,3%. Su Rai3 Presa Diretta 4,3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,1%. Su La7 il film Il Giurato 2,6%. Su Tv8 l’esordio in prima tv free di Gomorra 3 ottiene il 3,5%. Sul Nove Un Amore a 5 Stelle 3,7%.



In fascia Access su Canale 5 Paperissima Sprint 3,5 milioni e 14,6%. Torna la Gruber con Otto e Mezzo su La7 (1.315.000 spettatori e 5,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.211.000 (5,3%) nella prima parte e 1.236.000 (5,1%) nella seconda. Tg2 Post 1.236.000 (5,1%). Nel preserale: Reazione a Catena 3,9 milioni (23,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,6 milioni (17%). Le altre sfide ed esordi nel daytime: UnoMattina 16,4%, Storie Italiane 14,4%, Mattino5 intorno al 13% la media delle tre parti, Agorà 7,9%, Mi Manda Rai3 5,4%, Coffee Break 3,6%, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone 9,9%, La Vita in diretta di Alberto Matano 16,5%, Uomini e Donne 22,7%, Pomeriggio5 15,2%, Tagadà 2,6%. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 11:53

