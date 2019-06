Ascolti Tv 7 giugno 2019, non c'è concorrenza Super Pippo vince sempre

Ascolti Tv di venerdì 7 giugno 2019. Su Raiuno Buon compleanno Pippo è stato seguito dal 23% e 4,2 milioni di spettatori. Su Canale 5 Atomica Bionda 7,6%. Su Rete 4 Quarto Grado al 7,6%. Rai 2 Ossessione omicida 5%, su Rai 3 Smetto quando voglio: Masterclass 4,1%, su Italia 1 Il cosmo sul comò al 6,4%, su La7 Propaganda Live al 5,8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,6%. Su Tv8 4 Hotel 1,9%, sul 20 l’incontro per le Qualificazioni agli Europei 2020 Danimarca-Irlanda 1,2%.



Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 al 21,4%, su Raidue Mondiali Under 20 al 6,5%, Caduta libera su Canale 5 al 21,5%. In fascia Access prime Time Striscia la notizia su Canale 5 al 17,5%, Un posto al sole su Raitre al 7,2%, Otto e mezzo su La7 al 6,9%, Stasera Italia su Rete 4 al 5,4%, su Raidue Tg2 Post al 4,2%, CSI su Italia 1 al 4,4 %. In seconda serata Tv7 con il 12% su Rai 1 fa meglio delle ultime puntate di Porta a Porta. Sabato 8 Giugno 2019, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA