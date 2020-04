Ascolti Tv 7 aprile 2020, Harry Potter illumina le serate di Italia 1

di Marco Castoro

Ascolti Tv martedì 7 aprile 2020. L’idea di Italia 1 di rilanciare in prima serata la saga di Harry Potter è stata davvero vincente. Lo share è lievitato e anche ieri sera l’ormai cresciuto maghetto, con la seconda parte de “I doni della Morte”, ha stregato oltre 4 milioni e 700 mila spettatori di media pari al 16,7% di share. Anche Canale 5 ha mandato in onda l’ennesimo passaggio di Sole a Catinelle con Checco Zalone ottenendo 3,1 milioni di telespettatori e il 10,8%. Leggermente meglio Rai1 con Ricchi di Fantasia (3,5 milioni e l’11,9%). Su Rai2 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti di una rete che avrebbe bisogno di una rinfrescata. Oltre 2,5 milioni e il 9,4% la media.

Il martedì sera è anche la sfida dei talk. Ancora una volta a vincere lo scontro diretto è Giovanni Floris con diMartedì su La7 (più di 1,8 milioni la media e 6,6% di share). Su Rai3 #Cartabianca 1,4 milioni e 5,4%. Su Rete4 Fuori dal Coro 1,2 milioni e 5%. Da notare che sommando tutti e tre i talk non si arriva all’ascolto di Harry Potter. In Access prime time invece i programmi di intrattenimento vanno bene, a riprova che in quella fascia tra il tiggì e la prima serata si catturano più spettatori. Lilli Gruber con Otto e Mezzo ieri sera ha sfiorato il 9% di share con oltre 2,7 milioni di persone sintonizzate. Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 1,5 milioni e il 5,2%. Più o meno lo stesso ascolto di Tg2 Post su Rai2 (5,2%). Mentre continua a calare la soap Un Posto al Sole (share dimezzato al 3,4%). Per quanto riguarda la sfida alle repliche 5,6 milioni e 18,4% per i Soliti Ignoti (il competitor Striscia al 17,4%). Nel preserale 4,5 milioni e 19,3% per l’Eredità su Rai1; 4,4 milioni e 19,1% per Avanti un altro! su Canale 5. Tra le novità invece non sfonda E poi c’è Cattelan che riparte dallo 0,6% su SkyUno. In prima serata su Tv8 Inferno 2% (preceduto da Guess my Age al 2,7%), sul Nove G. I. Joe La Vendetta 1,8%. In seconda serata vince Porta a Porta (1,2 milioni e 10,5% di share). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA