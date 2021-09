Ascolti Tv 5 settembre 2021, oltre 8,6 milioni (42%) per gli Azzurri

Ascolti Tv 5 settembre 2021. In prima serata su Rai1 Svizzera-Italia, per le qualificazioni al Mondali 2022, ha conquistato una media di 8.654.000 spettatori pari al 42% di share. I giovani nella fascia 15-34 anni che hanno seguito l’Italia di Mancini sono stati il 43,4% mentre gli adulti oltre i 55 anni il 44,2%. Molto bene anche il prepartita con Paola Ferrari e Luca Toni 5.200.000 (27,7%). Su Canale 5 la serie Grand Hotel Intrighi e passioni 1.579.000 (8,8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 882.000 (4,2%) e NCIS New Orleans 926.000 (4,9%). Su Italia 1 il film Matrimonio a Parigi 761.000 (4%). Su Rai3 il film Juliet, Naked Tutta un’altra Musica 587.000 (3%). Su Rete4 il film L’Amore Criminale 652.000 (3,6%). Su La7 il film Churchill 312.000 (1,7%). Su Tv8 MasterChef 10: 519.000 (3,2%). Sul Nove il film What Women Want Quello che le Donne Vogliono 278.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.168.000 (10,7%). Su Italia1 NCIS 684.000 (3,4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 771.000 (4%) nella prima parte e 892.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 535.000 (3%) e Sapiens Files Un Solo Pianeta 747.000 (3,7%). Su La7 Meraviglie senza Tempo 293.000 (1,4%). Su TV8 4 Ristoranti 417.000 (2,1%). Sul Nove Little Big Italy 183.000 (0,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.230.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.702.000 (12,1%). Su Rai2 FBI 785.000 (4,7%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.220.000 (14,6%), Blob 775.000 (4,6%). Su Italia 1 CSI 397.000 (2,5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 661.000 (3,9%). Su Tv8 il GP di Formula 1 d’Olanda 1.126.000 (9,4%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 1.134.000 (10,7%). Su Canale 5 la serie Gloria 620.000 (8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 603.000 (6,6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 295.000 (2,4%).

Nel daytime di mezzogiorno su Rai1 la Santa Messa 1.541.000 (21,4%), l’Angelus 2.018.000 (21,7%), Linea Verde 2.784.000 (22,7%). Al pomeridiano su Rai2 Tokyo 2020 Paralimpiche 426.000 (4,1%) e la Regata Storica di Venezia 387.000 (3,4%).

