Ascolti Tv 5 ottobre 2021, testa a testa tra Morgane e Luce dei tuoi occhi. Franano i maghi

Ascolti Tv 5 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 il finale di Morgane Detective Geniale ha conquistato 3.544.000 spettatori pari al 16,8%. Su Canale 5 non c’è la Champions ma la serie di successo Luce dei Tuoi Occhi 3.100.000 (16%). Su Rai2 disastro per Voglio Essere un Mago con soli 373.000 spettatori pari all’1,9% di share. Sono scesi ancora dal 3,9% e il 2,7% delle due settimane precedenti. Ovviamente ne ha risentito anche Ti Sento con Pierluigi Diaco che con un traino così basso compie miracoli per far risalire la curva (ieri con Ornella Muti ospite al 2,6%). Su Italia 1 – dalle 21.44 all’1.03 – il ritorno de Le Iene 1.555.000 (10,1%). Su Rai3 CartaBianca 945.000 (4,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 818.000 (4,9%). Su La7 diMartedì 1.252.000 e 6,3% (diMartedì Più dalle 0.02 alle 0.57: 430.000 e 5,6%). Su Tv8 Sotto assedio White House Down 358.000 (1,8%). Sul Nove Tutte contro lui The Other Woman 385.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.844.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.048.000 (16,9%). Su Rai2 Tg2 Post 780.000 (3,2%). Su Italia1 NCIS 1.139.000 (4,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.267.000 (5,6%), Un Posto al Sole 1.641.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.228.000 (5,3%) nella prima parte e 1.034.000 (4,3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.784.000 (7,5%). Su Tv8 Guess My Age 293.000 (1,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 423.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.013.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.379.000 (19,4%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 3.023.000 (15,8%).

In seconda e terza serata vince Porta a Porta su Rai1 734.000 (7,9%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 10:48

