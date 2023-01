Ascolti Tv 5 gennaio 2023, non c'è partita contro Cenerentola. Exploit di Bar Stella con Stefano De Martino

Ascolti 5 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 Cenerentola ha ottenuto una media di 3.395.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 A Natale Mi Sposo 1.747.000 (10.9%). Su Rai2 Elisa with Dardust An Intimate Night 948.000 (6.1%). Su Italia 1 Now You See Me 2 1.085.000 (6.5%). Su Rai3 Madre Teresa 812.000 (4.6%). Su Rete4 Frozen Planet II Incanto di ghiaccio 778.000 (4.4%). Su La7 – dalle 22.01 alle 22.59 - In Their Own Words Papa Francesco 452.000 (2.5%). Su Tv8 D.N.A. (Decisamente non adatti) 356.000 (2%). Sul Nove Il Celeste Roberto Formigoni 274.000 (1.5%). Su Sky Uno Masterchef 918mila spettatori medi, +11% rispetto all’omologa serata dell’anno scorso e +13% rispetto alla scorsa settimana, con il 4,44% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.357.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.282.000 (16.7%). Su Italia1 NCIS 1.378.000 (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.217.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.474.000 (7.4%). Su La7 In Onda 980.000 (5%). Su Rete4 Controcorrente 787.000 (4%) e 759.000 (3.8%). Su Rai2 Tg2 Post 720.000 (3.6%). Su Tv8 4 Hotel 535.000 (2.7%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 415.000 (2.1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.076.000 (25.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.013.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 759.000 (4.1%).

Nel daytime da segnalare dalle 8.27 alle 12 su Rai1 Tg1: Funerali di Papa Ratzinger 1.765.000 (29.1%) mentre su Canale5 (dalle 9.22 alle 11) 775.000 (12.7%). Al pomeriggio buon risultato di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco al 5% di media e picchi del 7%.

In Seconda Serata su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland 970.000 (9.7%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 402.000 (6.2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 617.000 spettatori (7.3%), Poveri ma Ricchi 508.000 (10.7%). Su Rai2 Bar Stella con Stefano De Martino 488.000 spettatori (8.5%), I Lunatici 209.000 (6.1%). Su Rai 3 La Scelta Così Papa Ratzinger rinuncio al Papato 423.000 (4.8%), L’Arte della Felicità 151.000 (2.8%). Su Italia1 Questione di Tempo 410.000 (7%). Su Rete 4 Sfida tra Ghiacci 304.000 (3.9%). Su La7 The Interpreter 180.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 11:18

