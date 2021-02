Ascolti Tv 4 febbraio 2021, le suore di Che Dio ci Aiuti ballano a ritmo di share

Ascolti Tv 4 febbraio 2021. Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 5.702.000 spettatori pari al 23,5% di share. Su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale 2.208.000 (9,5%). Su Rai2 The Equalizer 2 Senza perdono 1.946.000 (7,8%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 1.538.000 (7,8%). Su La7 Piazzapulita 1.275.000 (6,7%). Su Rai3 Speciale Tg3 Missione Draghi 703.000 (2,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.136.000 (5,9%). Su Tv8 Limitless 361.000 (1,4%). Sul Nove King Arthur 324.000 (1,4%). Su SkyUno MasterChef intorno al milione di media e oltre il 4% di share.

In seconda serata vince Vespa con Porta a Porta su Rai 1 (1.369.000 e 13,9%). Su La7 TgLa7 306.000 (5,6%). Su Canale5 X-Style 624.000 (5,4%). Su Rai 3 TG3 Lineanotte 366.000 (4,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.986.000 (18,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.231.000 (15,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.597.000 (9,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.548.000 (5,8%) nella prima parte e 1.435.000 (5,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.180.000 (4,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.691.000 (6,5%) e Un Posto al Sole 1.854.000 (6,8%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.338.000 (4,9%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 603.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 383.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.770.000 (22,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.717.000 (17,7%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:52 –838.000 (5,1%). Alle 20 Tg1: 5.951.000 (24,1%), Tg5: 4.766.000 (19%), TgLa7: 1.803.000 (7,2%), alle 20:30 Tg2: 1.891.000 (7,1%). Alle 19 Tg3: 2.591.000 (13,1%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA