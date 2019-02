Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Compagnia di Rai1 è sempre più Cigno mentre Adrian è diventato il brutto anatroccolo. Il programma di Canale 5 su Adriano Celentano è sprofondato al 7,7% il fumetto (un milione e mezzo di telespettatori) mentre lo show dell’anteprima non arriva al 9% di media con 2,3 milioni. Per l’ultima puntata della fiction di Raiuno invece gli ascolti parlano chiaro: 5,6 milioni di telespettatori e 23,8% di share (30% alla fine della puntata).Su Rai2 C’è Benigni (1,3 milioni e il 5,4%) si difende con gli stessi ascolti di Presa Diretta su Raitre. Meglio su Rete4 Quarta Repubblica con il 6,6% di share e su Italia 1 Scappa: Get Out 6,5%. Su La7 Grey’s Anatomy 3,2%. Su Tv8 Agente 007 – GoldenEye 2,2% mentre sul Nove Pizza Hero – La sfida dei Forni 2,1%.Nel resto della giornata da segnalare Striscia la Notizia con il Tapiro a Baglioni con oltre il 18% e 5 milioni di media. Un patrimonio di ascoltatori dissipato da Adrian in prima serata. Che Fuori tempo che Fa 15,6%. Nel pomeriggio cresce la Vita in Diretta anche se Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5 è sempre in testa.