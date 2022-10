Ascolti Tv 3 ottobre 2022, serata da Sopravvissuti sia a Rai1 sia al Gf Vip

Ascolti del 3 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 dalle 21.40 alle 23.36 la fiction Sopravvissuti è stata seguita da 3.623.000 spettatori pari al 19,6% (primo episodio: 4.038.000 e 19,8%; secondo: 3.193.000 e 19,4%). Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.19 – la puntata sul caso Bellavia e le feroci polemiche del Grande Fratello Vip 3.313.000 e 25,1% (Night di 6 minuti: 1.273.000 e 32,4%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.325.000 (8,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 879.000 (5,8%). Su Italia 1 Colombiana 1.062.000 (5,5%). Su Rai3 Presa Diretta 909.000 (4,7%). Su La7 Al Vertice della Tensione 564.000 (3%). Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra La Serie 258.000 (1,3%). Sul Nove Little Big Italy 404.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.790.000 (22,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.953.000 (18,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.294.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 1.562.000 (7,2%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.194.000 (5,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.709.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.167.000 (5,6%) e 1.076.000 (5%). Su Rai2 Tg2 Post 921.000 (4,3%). Su Tv8 100% Italia 393.000 (1,8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 566.000 (2,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.438.000 (27,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.986.000 (19,5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.397.000 (13,9%). Il Tg1 della sera 5.250.000 (26,7%), il Tg5 delle 20: 4.129.000 (20,8%), il TGLa7 delle 20: 1.120.000 (5,6%)

In Seconda Serata su Rai1 Cose Nostre 788.000 (8,3%), S’è Fatta Notte 286.000 (5,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 649.000 (23,4%). Su Rai2 Re Start 276.000 (5%). Su Rai 3 Dottori in Corsia 453.000 (3,5%), il Tg3 Linea Notte 356.000 (4,8%). Su Italia1 Pressing Lunedì 301.000 (5,3%).

Nel Daytime da segnalare su Rai1 Storie Italiane 704.000 (19,2%), Il Paradiso delle Signore 1.770.000 (22,5%), Vita in Diretta 1.747.000 (20,8%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 898.000 (20,8%) e 793.000 (21,6%), Forum 1.317.000 (20,5%), Uomini e Donne 2.639.000 (27,2%), Amici 1.921.000 (24,4%), Grande Fratello Vip 1.787.000 (22,9%), Pomeriggio Cinque 1.507.000 (18,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 11:28

