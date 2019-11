Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene meglio di Fazio

Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019. Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro hanno conquistato una media che ha sfiorato i 4,3 milioni di spettatori, pari al 18,3% di share. Canale 5 e Fabio Fazio, entrambi nettamente sotto la soglia dei 2 milioni, sono stati superati dalle Iene Show su Italia 1 (2,3 milioni e il 12,5%) e dal Gp Usa trasmesso da Tv8 (oltre 2,1 milioni e l’8,2%). Su Canale 5 La Ragazza nella Nebbia 7,3%, su Rai2 Che Tempo che Fa 7% (Il Tavolo 7,8%). Su La7 Non è l’Arena 6%. Su Rete4 Il Segreto 5,5%. Su Rai3 Molly’s Game 4,9%. Sul Nove Pizza Hero 2 La Sfida dei Forni 1,6%. Su Sky Sport Seria A Milan-Lazio 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 19,9% con 5,3 milioni, Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni e 12,3%. Su Italia1 CSI Miami 5%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 4%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,8 milioni e 21,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 3,8 milioni e 18%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 6,6%, Che Tempo che Farà 3,8%. A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus fa il 16,8%, la Domenica Ventura su Rai2 il 3,4%. Al pomeriggio Domenica In sfiora i 3 milioni e il 17%. Domenica Live 2,6 milioni e il 14,8%. Da Noi A Ruota Libera 13,1%. Su Rai2 Quelli che il calcio 7,3%. Kilimangiaro su Rai3 raggiunge il 9,5%. Bene Tv8 con la Moto Gp (7,9%). In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 8,7%, su Canale 5 Tiki Taka 8%. Lunedì 4 Novembre 2019, 11:49

