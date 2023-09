Ascolti Tv 31 agosto 2023, Sister Act vince allo sprint la prima serata

Ascolti Tv giovedì 31 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Sister Act ha conquistato una media di 2.120.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 Sapore di Te 1.764.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serie Il Lato Oscuro della Mia Famiglia 656.000 spettatori e 4.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire 1.193.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Materia Viva 325.000 spettatori e 2.3%. Su Rete4 Unstoppable Fuori controllo 619.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 In Onda Estate 639.000 spettatori con share del 4.1%. Su Tv8 – dalle 20 alle 21.54 – per i Playoff di Conference League Fiorentina-Rapid Vienna 753.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 280.000 spettatori con il 2.2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.027.000 spettatori con il 17.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.378.000 spettatori (26%). Su Canale 5 The Wall in replica 1.749.000 spettatori (14%).

