Ascolti Tv 2 maggio 2022, Dilemmi su Rai3: finalmente un dibattito civile, con il cronometro e senza interruzioni

Ascolti del 2 maggio 2022 in prima serata su Rai1 Nero a Metà, la serie con Claudio Amendola protagonista giunta alla terza stagione (in onda dalle 21.36 alle 23.32), ha conquistato una media di 4.623.000 spettatori pari al 23,4% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.45 alle 25.25, fissa una media di 2.550.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai3 Report si conferma secondo gli standard abituali con una media di 1.528.000 spettatori e il 7,5% di share. Su Italia 1 Bloodshot 1.326.000 (6,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro che ha ospitato Giuseppe Brindisi, il quale ha potuto difendersi dalle accuse scatenate dopo la sua intervista a Zona Bianca al ministro russo Lavrov, è stata seguita da 1.004.000 spettatori con il 6,5% di share. Su Rai2 Made in Sud non va oltre 945.000 spettatori e il 5,6%. Su La7 Servant of the People 318.000 (1,5%). Su Tv8 Nonno, questa volta è guerra 387.000 (1,9%). Sul Nove Speed 244.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.963.000 (22,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.829.000 (17,4%). Su Rai2 Tg2 Post 959.000 (4,3%). Su Italia1 NCIS 1.401.000 (6,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.504.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.049.000 (5,1%) e 846.000 (3,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.581.000 (7,3%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 560.000 (2,6%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 296.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.208.000 (27,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.095.000 (20,8%).

In Seconda Serata su Rai1 Via delle Storie 747.000 (8,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 466.000 (16,7%). Su Rai2 Re-Start 265.000 (4,6%). Su Rai 3 Dilemmi 800.000 (6,2%), programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, con finalmente un dibattito civile e intenso su temi che toccano la vita di tutti i giorni dando lo stesso tempo a disposizione agli interlocutori per parlare senza interruzioni. Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 347.000 (6,4%). Su Rete4 Motive 183.000 (4,5%).

