Ascolti Tv 27 giugno 2022, Julia Roberts non si salva dall'Isola dei Famosi

Ascolti del 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi ha conquistato una media di 2.575.000 spettatori pari al 23,3% di share. La finale dello scorso anno ottenne una media di 3.317.000 spettatori pari al 23% di share. Nel corso di 22 puntate registrò un ascolto medio di 3.069.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Rai1 il film Ben is back con Julia Roberts è stato visto da 2.144.000 spettatori di media pari al 13,3% di share. Su Rai3 Report 1.365.000 (8,5%). Su Italia 1 Chicago P.D. 1.001.000 (6,6%). Su Rai2 la serie 9-1-1 è stata seguita da 953.000 spettatori (5,6%) e 9-1-1 Lone Star 880.000 (5,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 648.000 (5,2%). Sul Nove il film Viva l’Italia con Raoul Bova e Rocco Papaleo 404.000 (2,7%). Su La7 Yellowstone 289.000 (2,2%). Su Tv8 Gomorra La Serie 300.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time testa a testa su Rai1 e Canale5 rispettivamente tra Techetechetè 3.100.000 (18,2%) e Paperissima Sprint 3.027.000 (17,9%). %). Su Italia1 NCIS 1.330.000 (7,9%). Su Rai3 Generazione Bellezza 667.000 (4,2%) e Un Posto al Sole 1.255.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.268.000 (7,4%). Su Rete4 Controcorrente 793.000 (4,8%) e 773.000 (4,5%). Su Rai2 Tg2 Post 789.000 (4,6%). Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 346.000 (2,1%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 222.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.637.000 (28,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.989.000 (16,3%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 536.000 (3,6%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta Speciale 368.000 (6,1%), a conferma che quando il tema sono le elezioni gli ascolti calano. Su Canale5 Tg5 Notte 600.000 (21,8%). Su Rai2 Calcio Totale Estate 307.000 (2,8%). Su Rai 3 Tg3 Speciale 476.000 (5,1%). Su Italia1 ATM Trappola Mortale 348.000 (5,4%). Su Rete4 Pensa in Grande 139.000 (3,9%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA