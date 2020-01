Ascolti Tv 27 gennaio 2020, Grande Fratello e Mentana belli di notte

Ascolti Tv lunedì 27 gennaio 2020. Su Rai1 La Guerra è Finita conquista oltre 4,1 milioni di spettatori pari al 17,8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip si avvicina alla media di 3,4 milioni pari al 19,3% di share (il Night supera il 24%). Su Rai2 9-1-1 fa il 5,1%. Su Italia 1 I Mercenari 3 il 6,5%. Su Rai3 PresaDiretta 4,6%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,3%. Su La7 Speciale Propaganda Live 5,2%. Su Tv8 Rocky III 1,7%, sul Nove Little Big Italy 1,9%. Su Iris Schindler’s List 3,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Prima Festival con Gigi e Ross ha ottenuto più di 4,6 milioni di spettatori (17,9%) e Soliti Ignoti Il Ritorno 5,5 milioni con il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5 milioni e 18,6%. Su Rai2 Tg2 Post 3%. Su Italia1 CSI Miami 4,3%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,9% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 6%, su La7 Otto e Mezzo 9,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,7%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità più di 5,4 milioni (25,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! oltre 4,3 milioni con il 21,1% di share. Da segnalare la giornata boom di La7 che sull’onda della maratona di Mentana ha fatto ottimi ascolti nella notte e nei programmi del mattino. Lo speciale TgLa7, in onda dalle 2 alle 9:36, realizza una media del 9,8%. Martedì 28 Gennaio 2020, 11:25

