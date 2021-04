Ascolti Tv 26 aprile 2021, La Fuggitiva inseguita da 5,3 milioni di spettatori. Cresce Chiambretti

Ascolti Tv 26 aprile 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.31 – il finale della fiction La Fuggitiva Vittoria Puccini nei panni di Arianna, ha conquistato 5.311.000 spettatori pari al 22,2%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 ha chiuso la puntata con una media di 2.877.000 spettatori (17,4% che arriva al 17,7% nel target 15-64 anni, 18,8% tra gli under 54 e raggiunge il 37% sulle donne 20-24 anni. Il picco di spettatori 3.788.896 e di share 24,57% al momento della nomination). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 2.291.000 (9,3%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 908.000 (4,8%). Su Rai2 il film Finalmente Sposi 888.000 (3,5%). Su Italia 1 il film Fast & Furious 7 1.511.000 (6,6%).Su Sky Lazio-Milan 1.233.000 abbonati (4,6%). Su La7 Chernobyl 542.000 (2,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 427.000 (1,6%). Sul Nove Centurion 288.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.331.000 (19,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.346.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo con Michele Santoro ospite di Lilli Gruber 2.245.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.222.000 (4,7%) nella prima parte e 1.097.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 872.000 (3,2%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.270.000 (5%), Un Posto al Sole 1.747.000 (6,5%). Su Italia1 CSI 1.096.000 (4,2%). Su Tv8 Guess My Age 487.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 508.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.614.000 (23%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.467.000 (17,9%). Su Sky Torino-Napoli 784.000 abbonati (4,2%).

Nel daytime da segnalare al mattino l’ottimo risultato della prima parte di Storie Italiane con Eleonora Daniele 1.064.000 (19,2%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 855.000 (7,7%), S’è Fatta Notte 342.000 (5,3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 611.000 (15,5%). Su Rai2 Vieni a Vivere a Napoli 435.000 (3,1%). Su Rai 3 In Barba a Tutto con Luca Barbareschi 774.000 (5,1%) e a seguire Tg3 Lineanotte 484.000 (5,7%). Su Italia1 Tiki Taka 534.000 (8,2%). Su Rete 4 Amami 183.000 (4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 11:19

