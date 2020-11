Ascolti Tv 25 novembre 2020, vince Michelle Hunziker. Rai1 con la sindrome del mercoledì

Ascolti Tv mercoledì 25 novembre 2020. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata, in onda dalle 21.45 alle 24.14, ha conquistato una media di 3.150.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Rai1 Nome di donna è stato visto da 2.778.000 spettatori pari all’11,8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.962.000 (8,6%). Su Italia 1 Hercules La Leggenda ha inizio 1.599.000 (6,2%). Su Rai2 L’Alligatore 1.038.000 (4,4%). Su SkySport Inter-Real Madrid 1.066.000 abbonati e 3,9% di share. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 805.000 spettatori (3,5%). Su La7 Maradona by Kusturica 625.000 (2,6%). Su Tv8 X Factor 458.000 (2,3%), sul Nove Riaccendiamo i Fuochi 264.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.932.000 (17,2%) e Techetechetè 3.538.000 (12,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.541.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.266.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.469.000 (5,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.184.000 (4,2%) nella prima parte e 952.000 (3,3%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.473.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.886.000 (6,5%). Su Italia1 CSI 1.261.000 (4,4%). Su TV8 Guess my Age 696.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 630.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.322.000 (23%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.056.000 (17,9%). Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Udinese-Fiorentina 816.000 (4,2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 636.000 (3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.517.000 (14,6%). In seconda serata Porta a Porta su Rai 1 registra una media di 890.000 spettatori e il 9,6% di share.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 11:04

