Ascolti Tv 25 dicembre 2020, Via col Vento e si spicca Il Volo

Ascolti Tv 25 dicembre 2020. Su Rai1 Gli Eroi del Natale 3.377.000 spettatori (13,6% di share). Su Canale 5 Natale da Chef 2.463.000 (10,7%). Su Rai2 Natale al Plaza 1.910.000 (7,4%). Su Rai3 Qui e Adesso 1.531.000 (6,6%). Su Rete4 Via col Vento 966.000 (4,6%). Sul 20 Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re 699.000 (4,1%). Su Italia 1 Up & Down Un Natale normale 829.000 (3,8%). Su Iris 58 Minuti per Morire 704.000 (2,9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 624.000 (2,4%). Su Tv8 Un Natale per due 435.000 (1,8%). Su La7 Chicago 390.000 (1,6%). Su Rai 4 Peter Pan 406.000 (1,6%). Su Sky il debutto di “Tutti per 1 – 1 per tutti”, il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi sfiora il milione nel giorno di Natale, visto complessivamente da 921 mila spettatori medi. Si tratta del record per un film all’esordio su Sky negli ultimi due anni, nonché del miglior film di Natale di sempre su Sky.

In fascia Access Prime Time su Rai1 gli auguri di Natale de Il Volo 5.152.000 (21,1%) e Soliti Ignoti Il Ritorno 4.914.000 (19,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.275.000 (16,8%). Su Rai3 I Topi 1.230.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.468.000 (5,8%). Su La7 Atlantide 931.000 (3,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 432.000 (1,7%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 310.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.792.000 (22%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.838.000 (13,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.171.000 (14,2%).

Nel daytime la Santa Messa su Rai1 è stata seguita da 2.677.000 spettatori (22,1%). Su Canale5 da 1.045.000 (9,8%). Su Rai1 la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco 3.694.000 (26,3%) mentre il Concerto di Natale da Assisi 3.107.000 (20,3%). Su Canale 5 la Benedizione del Papa 860.000 (6,2%).

