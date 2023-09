Ascolti Tv 24 settembre 2023, Rai1 dà La Stoccata Vincente

Ascolti Tv domenica 24 settembre 2023, in prima serata su Rai1 la fiction La Stoccata Vincente ha conquistato una media di 2.765.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Caduta Libera – I Migliori 1.848.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 – dalle 21.11 alle 22.41 – l’esordio de Il Collegio 8: 1.051.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 FBI Most Wanted 1.016.000 con il 5.9% di share. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti 619.000 e 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 852.000 con il 6.8% di share. Su La7 In Onda 597.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Baywatch 352.000 con il 2.3% di share. Sul Nove – dalle 22.07 alle 23.54 – la replica di Only Fun – Comico Show segna 346.000 spettatori (2.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.030.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.886.000 e 15.4%. Su Italia1 NCIS 1.257.000 (6.8%). Su Rai3 Chesarà 742.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 691.000 (3.8%) e 633.000 (3.3%). Su La7 In Altre Parole Domenica 1.148.000 spettatori con il 6.1%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 683.000 pari al 3.7% di share. Sul Nove Little Big Italy 392.000 con il 2.1%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.742.000 spettatori (25.7%). Su Canale 5 Caduta Libera Story 2.389.000 spettatori (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 563.000 spettatori (4.7%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 412.000 (2.8%).

Nel daytime su Tv8 il Campionato del Mondo di Moto 3 269.000 (4.5%).

In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 881.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 22.51 alle 23.27: 831.000 – 6.1%). L’Altra DS 251.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Pressing 364.000 ascoltatori con l’8% di share.

